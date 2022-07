Gaffe di Jill Biden | paragona ispanici ai ‘tacos’ | poi le scuse

(Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Nel giorno della visita alla Casa Bianca per presidente messicano Andrés Manuel López Obrador,è costretta a scusarsi per averto glial loro piatto nazionale, i. “La first lady si scusa per le sue parole con cui voleva solo esprimere la sua ammirazione ed il suo amore la comunità ispanica”, ha twittato la portavoce Michael LaRosa. Laè avvenuta durante l’intervento dialla conferenza UnidosUs a San Antonio, durante il quale ha lodato l’organizzazione per aver compreso che “la diversità della comunità, distinta come le bodega del Bronx, bella come le fioriture di Miami e unica come i breakfast tacos qui a San Antonio, è la vostra forza”. Parole che hanno provocato subito reazioni e ...

