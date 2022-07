Dimaro: Fabian non si allena, vistosa fasciatura per Olivera (Di martedì 12 luglio 2022) Il Napoli si allena a Dimaro, mentre Luciano Spalletti attende notizie ufficiali su Kalidou Koulibaly è che non è arrivato in ritiro così come previsto. Il giocatore è fermo a Milano ed attende notizie dal Chelsea. Intanto Spalletti con i giocatori porta avanti il lavoro quotidiano. Oggi però il tecnico ha dovuto fare a meno di Fabian Ruiz che non ha preso parte all’allenamento quotidiano, mentre per Mathias Olivera solo palestra con una vistosa fasciatura al ginocchio. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di martedì 12 luglio 2022) Il Napoli si, mentre Luciano Spalletti attende notizie ufficiali su Kalidou Koulibaly è che non è arrivato in ritiro così come previsto. Il giocatore è fermo a Milano ed attende notizie dal Chelsea. Intanto Spalletti con i giocatori porta avanti il lavoro quotidiano. Oggi però il tecnico ha dovuto fare a meno diRuiz che non ha preso parte all’mento quotidiano, mentre per Mathiassolo palestra con unaal ginocchio. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

