Calcio | Juve; Vlahovic | con Pogba e Di Maria cambierà qualcosa

"De Ligt si sta allenando bene ed è un giocatore della, anche se il mercato è aperto fino al 31 agosto": il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, analizza nella call con i giornalisti americani, in vista della tournée di fine mese negli Usa, la ..."E' bello giocare con Di Maria e Pogba, sono contento di condividere con loro lo spogliatoio: sono due grandissimi calciatori, con loro cambierà sicuramente qualcosa": l'attaccante della Juventus, ...Paul Pogba, che ha appena riabbracciato la Juventus, ammette di aver sempre parlato con Allegri, anche quando giocava per lo United. Poi spiega perché il suo ciclo coi Red Devils non sia andato second ...(ANSA) - TORINO, 12 LUG - 'De Ligt si sta allenando bene ed è un giocatore della Juve, anche se il mercato è aperto fino al 31 agosto': il ...