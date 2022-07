Speed skating, TRIS D’ORO di Duccio Marsili ai World Games! Dominio totale nel giro su strada! (Di lunedì 11 luglio 2022) Terza medaglia D’ORO per Duccio Marsili ai World Games 2022. L’italiano, dopo aver già conquistato il massimo alloro nella prova sui 200 metri a cronometro e nella sprint sui 1000 metri, si è aggiudicato anche la gara del giro su strada. In totale sono cinque le sue medaglie di quest’edizione, contando anche l’argento sui 500 metri e il bronzo sui 100 metri: in breve, un segno pesante lasciato sull’edizione. In particolare, nell’ultimo atto del giro su strada, Marsili è stato in grado di guidare fin da subito, non lasciando mai scampo agli avversari e chiudendo d’autorità assoluta, con il tempo di 1’03?75 a dargli un’altra gioia. Aveva inoltre dominato sia la batteria che la semifinale, in precedenza. LIVE World Games 2022 in DIRETTA: ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Terza medagliaperaiGames 2022. L’italiano, dopo aver già conquistato il massimo alloro nella prova sui 200 metri a cronometro e nella sprint sui 1000 metri, si è aggiudicato anche la gara delsu strada. Insono cinque le sue medaglie di quest’edizione, contando anche l’argento sui 500 metri e il bronzo sui 100 metri: in breve, un segno pesante lasciato sull’edizione. In particolare, nell’ultimo atto delsu strada,è stato in grado di guidare fin da subito, non lasciando mai scampo agli avversari e chiudendo d’autorità assoluta, con il tempo di 1’03?75 a dargli un’altra gioia. Aveva inoltre dominato sia la batteria che la semifinale, in precedenza. LIVEGames 2022 in DIRETTA: ...

