Milan: un difensore in prestito (Di lunedì 11 luglio 2022) Perso Botman passato dal Lille al Newcastle, il Milan cerca un difensore centrale in prestito sul mercato. Come si legge sulla Gazzetta dello... Leggi su calciomercato (Di lunedì 11 luglio 2022) Perso Botman passato dal Lille al Newcastle, ilcerca uncentrale insul mercato. Come si legge sulla Gazzetta dello...

Pubblicità

AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquistato a titolo definitivo le prestazioni sportive di Alessandro… - Glongari : Tanti estimatori per #Tanganga come anticipato il mese scorso. Il #Milan ma anche il #Napoli seguono da vicino il c… - sportli26181512 : Milan: un difensore in prestito: Perso Botman passato dal Lille al Newcastle, il Milan cerca un difensore centrale… - ACuvielloReal : Mercato #Milan : i rossoneri sono alla ricerca di un difensore centrale, e come afferma @Gazzetta_it , il nome in q… - ACMilanAddict1 : Scelto il difensore: al Milan in prestito #ACMilan #SempreMilan #Rossoneri | Milanlive -