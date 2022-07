Gli influencer avatar stanno sostituendo quelli umani? (Di lunedì 11 luglio 2022) Si tratta di un fenomeno che sta destando l’attenzione dei brand e che potrebbe decisamente trovare ampio spazio nell’ottica del metaverso: parliamo degli influencer avatar. Si tratta di vere e proprie celebrità virtuali da milioni e milioni di follower che stanno spopolando. La domanda che molti esperti di marketing si stanno ponendo in questo momento è: ce la faranno gli influencer umani a presidiare gli spazi online senza essere rimpiazzati? LEGGI ANCHE >>> L’influencer Gabriele Bianchi: «Per l’omonimia con uno dei fratelli Bianchi, Instagram mi ha negato la spunta blu» Tempo di influencer avatar, che fine faranno quelli umani? Si tratta di una tematica approfondita anche sull’edizione ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 11 luglio 2022) Si tratta di un fenomeno che sta destando l’attenzione dei brand e che potrebbe decisamente trovare ampio spazio nell’ottica del metaverso: parliamo degli. Si tratta di vere e proprie celebrità virtuali da milioni e milioni di follower chespopolando. La domanda che molti esperti di marketing siponendo in questo momento è: ce la faranno glia presidiare gli spazi online senza essere rimpiazzati? LEGGI ANCHE >>> L’Gabriele Bianchi: «Per l’omonimia con uno dei fratelli Bianchi, Instagram mi ha negato la spunta blu» Tempo di, che fine faranno? Si tratta di una tematica approfondita anche sull’edizione ...

