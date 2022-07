Draghi al Quirinale da Mattarella Il dl aiuti passa alla Camera | i grillini si astengono

Pubblicità

#Draghi al #Quirinale (crisi di Governo?) Il presidente del Consiglio Mario Draghi e' al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Draghi al Quirinale: c'è aria di Migliori bis (senza 5 Stelle). Il premier Draghi sale al Quirinale da Mattarella. Draghi al Quirinale da Mattarella.

Forza Italia e Partito democratico attaccano il Movimento: 'Scelta politica grave'. Berlusconi e Renzi: sì alla verifica della ...... il presidente del Consiglio, Mario, è a colloquio alcon il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per un'analisi della situazione politica dopo la decisione del Movimento ...Il premier Mario Draghi è salito al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.I pentastellati non partecipano al voto di fiducia sul decreto Aiuti alla Camera. Il testo passa con 266 sì e 47 no. Ma sul provvedimento la tensione si sposta al Senato, dove il testo deve essere app ...