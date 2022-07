Uomini e Donne news, Anna Munafò è una furia: ecco cos’hanno detto a suo figlio (Di domenica 10 luglio 2022) Finita nel mirino degli haters già in passato per via dei chili accumulati negli ultimi anni, Anna Munafò è letteralmente sbottata quando a essere preso di mira è stato suo figlio Michael, di due anni appena, che su Instagram è stato definito brutto e molto altro. “Lo condivido con voi, perché se rispondo a questa persona in privato non so come andrà a finire, almeno in pubblico mi limito” ha tuonato l’ex tronista di Uomini e Donne. “Ma che problemi hai? Ti serve aiuto? Malata, questo sei, una malata”. Poi Anna Munafò ha continuato, arrabbiata: “Ragazzi, i bambini possono piacere e non… a me non interessa questo. Ma la frase “cesso di tuo figlio, tegame” stron*** schifosa… quale schifo inutile rifiuto di persona sei. ecco questo mi fa ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 10 luglio 2022) Finita nel mirino degli haters già in passato per via dei chili accumulati negli ultimi anni,è letteralmente sbottata quando a essere preso di mira è stato suoMichael, di due anni appena, che su Instagram è stato definito brutto e molto altro. “Lo condivido con voi, perché se rispondo a questa persona in privato non so come andrà a finire, almeno in pubblico mi limito” ha tuonato l’ex tronista di. “Ma che problemi hai? Ti serve aiuto? Malata, questo sei, una malata”. Poiha continuato, arrabbiata: “Ragazzi, i bambini possono piacere e non… a me non interessa questo. Ma la frase “cesso di tuo, tegame” stron*** schifosa… quale schifo inutile rifiuto di persona sei.questo mi fa ...

