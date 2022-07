Incendi in Portogallo, governo dichiara stato di emergenza (Di domenica 10 luglio 2022) Migliaia di vigili del fuoco, militari con mezzi e aerei sono al lavoro in Portogallo per cercare di contenere otto violenti Incendi che hanno colpito il centro e il nord del Paese, mentre le ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 10 luglio 2022) Migliaia di vigili del fuoco, militari con mezzi e aerei sono al lavoro inper cercare di contenere otto violentiche hanno colpito il centro e il nord del Paese, mentre le ...

Incendi in Portogallo, governo dichiara stato di emergenza Migliaia di vigili del fuoco, militari con mezzi e aerei sono al lavoro in Portogallo per cercare di contenere otto violenti incendi che hanno colpito il centro e il nord del Paese, mentre le temperature superano in qualche caso i 40 gradi e il vento alimenta le fiamme. Il ... L'attuale siccità potrebbe essere la "peggiore di sempre" per l'Europa ... mentre Spagna e Portogallo la peggiore siccità da oltre mille anni... e siamo soltanto all'inizio. ... Le statistiche mostrano che dal 2017 abbiamo gli incendi boschivi più intensi e intensi mai visti ...