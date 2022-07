Dl aiuti, via libera dalla Camera: testo passa al Senato. M5S non partecipa a voto (Di domenica 10 luglio 2022) Il testo è stato approvato a Montecitorio con 266 voti a favore e 47 contrari. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato dove deve essere convertito in legge entro sabato prossimo, 16 luglio Leggi su ilsole24ore (Di domenica 10 luglio 2022) Ilè stato approvato a Montecitorio con 266 voti a favore e 47 contrari. Il provvedimentoora all'esame deldove deve essere convertito in legge entro sabato prossimo, 16 luglio

