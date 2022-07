Chiara Ferragni | Senza veli in vacanza | fan in visibilio

Chiara Ferragni, topless in vacanza: fan in visibilio (Di domenica 10 luglio 2022) Chiara Ferragni ha deciso di prendersi qualche giorno di vacanza “in solitaria”, lontana dalla sua famiglia, ma in compagnia di alcuni tra i suoi amici più cari. Il marito, Fedez, è certamente uno dei protagonisti della sfera musicale in questa estate 2022 grazie alla sua canzone La Dolce Vita, che interpreta con Tananai e Mara Sattei, grazie a cui ha replicato il successo ottenuto da Mille dodici mesi prima, è invece rimasto a Milano, impegnato con gli ultimi concerti. I loro bambini, Leone e Vittoria, sono invece al mare con la nonna materna, Marina Di Guardio. L’influencer, come da “prassi lavorativa”, non ha potuto quindi fare a meno di immortalare alcuni dei momenti trascorsi lontano da casa sul suo profilo social, consapevole dell’interesse che ogni suo spostamento non può che generare. L’imprenditrice ha scelto una località ... Leggi su diredonna (Di domenica 10 luglio 2022)ha deciso di prendersi qualche giorno di“in solitaria”, lontana dalla sua famiglia, ma in compagnia di alcuni tra i suoi amici più cari. Il marito, Fedez, è certamente uno dei protagonisti della sfera musicale in questa estate 2022 grazie alla sua canzone La Dolce Vita, che interpreta con Tananai e Mara Sattei, grazie a cui ha replicato il successo ottenuto da Mille dodici mesi prima, è invece rimasto a Milano, impegnato con gli ultimi concerti. I loro bambini, Leone e Vittoria, sono invece al mare con la nonna materna, Marina Di Guardio. L’influencer, come da “prassi lavorativa”, non ha potuto quindi fare a meno di immortalare alcuni dei momenti trascorsi lontano da casa sul suo profilo social, consapevole dell’interesse che ogni suo spostamento non può che generare. L’imprenditrice ha scelto una località ...

