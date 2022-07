GdS – Dybala vacanze finite: da oggi in Italia. Inter, ora Zhang si è convinto e spinge (Di sabato 9 luglio 2022) Paulo Dybala rientra in Italia in attesa di una squadra e Zhang apre per il suo arrivo all’Inter vacanze finite per Paulo Dybala che oggi farà il suo ritorno in Italia. L’attaccante argentino è in attesa di conoscere la sua nuova squadra con l’Inter che monitora attentamente la situazione. In questo senso, secondo la Gazzetta dello Sport, c’è da riportare l’importante apertura di Steven Zhang che ora spinge per la Joya. “È qui (Italia, ndr) che Dybala intensificherà gli allenamenti estivi, già iniziati in Florida. L’obiettivo, non semplice, è quello di non farsi trovare indietro nel momento in cui si aggregherà al nuovo club. Ma è anche qui, in ... Leggi su intermagazine (Di sabato 9 luglio 2022) Paulorientra inin attesa di una squadra eapre per il suo arrivo all’per Paulochefarà il suo ritorno in. L’attaccante argentino è in attesa di conoscere la sua nuova squadra con l’che monitora attentamente la situazione. In questo senso, secondo la Gazzetta dello Sport, c’è da riportare l’importante apertura di Stevenche oraper la Joya. “È qui (, ndr) cheintensificherà gli allenamenti estivi, già iniziati in Florida. L’obiettivo, non semplice, è quello di non farsi trovare indietro nel momento in cui si aggregherà al nuovo club. Ma è anche qui, in ...

