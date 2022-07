(Di sabato 9 luglio 2022) E' passata poco piu' di una settimana dall'introduzione del biglietto nominale per accedere alle aree archeologiche messa in campo per frenare l'accaparramento indiscriminato dia danno di ...

RedazioneLaNews : #Roma Stop ai bagarini al Colosseo: arrivano i biglietti nominali - MartinGConde : ROMA - Stop ai bagarini al Colosseo @ParcoColosseo #ParcoColosseo : arrivano i biglietti nominali. ROMA TODAY (02/… - Cinzia242 : RT @romatoday: Stop ai bagarini al Colosseo: arrivano i biglietti nominali - HankHC91 : RT @FinestreArte: Stop alla vendita abusiva dei biglietti al Colosseo: il Parco Archeologico ha infatti introdotto i biglietti nominali per… - romatoday : Stop ai bagarini al Colosseo: arrivano i biglietti nominali -

Ci troviamo di fronte ancora a "introvabili, soprattutto per quanto riguarda l'accesso ai sotterranei ipogei". A parlare e' Isabella Ruggiero, Presidente nazionale AGTA (Associazione Guide ...Come da normativa vigente, isonoper l'utilizzatore. Le procedure di cambio nominativo sono già aperte sui circuiti di biglietteria ufficiali; sarà possibile effettuare un solo ... Biglietti nominali al Colosseo, le guide Agta: "Non e' cambiato niente" - Italia E' passata poco piu' di una settimana dall'introduzione del biglietto nominale per accedere alle aree archeologiche messa in campo per frenare ...Sono tornati i turisti e le code per accedere alle bellezze italiane tra caldo, bagarini e ambulanti abusivi. Si tenta di limitare i danni, ma ancora molto resta da fare per rendere fluida e migliore ...