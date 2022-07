Uomini e Donne, ex corteggiatore dell’ultima stagione prende posizione contro Matteo Ranieri (Di venerdì 8 luglio 2022) Sta tenendo banco negli ultimi giorni la fine della storia d’amore fra Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Una storia che – a detta di molti – in realtà non sarebbe veramente mai decollata. Sono stati tanti i rumor intorno ai due protagonisti di Uomini e Donne fin dai giorni della scelta dell’ex tronista. La freddezza di Matteo nei confronti di quella che era la sua donna e le foto di coppia tratte solo da shooting hanno gettato un’ombra sulla veridicità del loro rapporto. L’annuncio sulla loro rottura, dato prima dalla ex corteggiatrice e poi da Matteo Ranieri, secondo alcune indiscrezioni, era già stato studiato a tavolino. Nelle ultime ore, ha preso posizione contro l’ex tronista anche un altro volto noto del dating show: l’ex ... Leggi su isaechia (Di venerdì 8 luglio 2022) Sta tenendo banco negli ultimi giorni la fine della storia d’amore frae Valeria Cardone. Una storia che – a detta di molti – in realtà non sarebbe veramente mai decollata. Sono stati tanti i rumor intorno ai due protagonisti difin dai giorni della scelta dell’ex tronista. La freddezza dinei confronti di quella che era la sua donna e le foto di coppia tratte solo da shooting hanno gettato un’ombra sulla veridicità del loro rapporto. L’annuncio sulla loro rottura, dato prima dalla ex corteggiatrice e poi da, secondo alcune indiscrezioni, era già stato studiato a tavolino. Nelle ultime ore, ha presol’ex tronista anche un altro volto noto del dating show: l’ex ...

Pubblicità

DSantanche : Roma, stazione Termini: due sbandati si affrontano in pieno giorno a colpi di bastoni e pietre tra auto e passanti.… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - Fede94129901 : @Cami71Michele Che domanda ci sono uomini che cucinano per le loro donne - GVNVNCR : RT @DSantanche: Roma, stazione Termini: due sbandati si affrontano in pieno giorno a colpi di bastoni e pietre tra auto e passanti. Il prob… -