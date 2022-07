(Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “Mentre dovrebbe occuparsi dei tassi di interesse e di inflazione ilsi ostina a fare la guerra ai. Non se ne capisce la ragione, non essendoci vincoli europei o connessioni con il Pnrr e i relativi stanziamenti". Lo dichiarano i parlamentari di Forza Italia Maurizioe Luca. "Avevamo chiesto aldi aprire un vero negoziato per regolare, attuando finalmente le leggi vigenti, le varie attività di, Ncc, piattaforme. Naturalmente con unvero e faticoso, ma utile e inevitabile. Invece le scarse aperture hanno finito per produrre un irrigidimento e un ricompattamento delle associazioni del trasporto non di linea. Si preferisce una offerta inadeguata e sbrigativa a un...

Pubblicità

TV7Benevento : Taxi: Gasparri-Squeri (Fi), 'governo apra a confronto' - -

ilmattino.it

Se da un lato il progresso tecnologico avanza - osserva- non è possibile che nel campo deie degli Ncc chiunque possa svolgere questa attività. Forza Italia - prosegue - ha chiesto al ...Promessa che viene ribadita dal collega azzurro Maurizio, per il quale la sentenza del ... in particolare, il trasporto pubblico non di linea, ovveroe ncc. Ed è proprio questa ... Lo sciopero dei taxi divide la politica: Lega e FdI dalla parte dei conducenti, Pd e Forza Italia spaccati Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Mentre dovrebbe occuparsi dei tassi di interesse e di inflazione il governo si ostina a fare la guerra ai taxi. Non se ne capisce la ragione, non essendoci vincoli europei..(DIRE) Roma, 7 Lug. – “Bene ha fatto il Governo a convocare taxi e NCC domani accogliendo anche il nostro forte e ripetuto appello. Questa vicenda si risolve con il dialogo, con le parti. Lavorando ai ...