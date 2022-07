Verso la costruzione di un rifugio per randagi, proficuo vertice tra amministratori (Di giovedì 7 luglio 2022) “È stato un incontro importante e del tutto proficuo quello avuto luogo stamattina presso la sede del GAL Terre Normanne, per la prima riunione operativa circa l’avvio dell’iter progettuale del rifugio per randagi a seguito dell’emendamento che ho proposto in occasione della ultima legge di stabilità varata dall’Assemblea Regionale Siciliana e che ha ottenuto l’apprezzamento (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di giovedì 7 luglio 2022) “È stato un incontro importante e del tuttoquello avuto luogo stamattina presso la sede del GAL Terre Normanne, per la prima riunione operativa circa l’avvio dell’iter progettuale delpera seguito dell’emendamento che ho proposto in occasione della ultima legge di stabilità varata dall’Assemblea Regionale Siciliana e che ha ottenuto l’apprezzamento (Monrealelive.it)

Pubblicità

lamescolanza : Avanza verso l’avvio il progetto del gruppo Ferretti (nella foto, l’a. d. Alberto Galassi) per la costruzione di un… - LailaSimoncelli : RT @M_RSezione: “Riconoscere e promuovere il contributo dei #migranti e dei #rifugiati” all’opera di costruzione di un mondo che garantisca… - nicolabassan : RT @Fincantieri: In occasione dell’annuncio della costruzione di ulteriori due navi per #ExploraJourneys, alimentate a #idrogeno, l'AD Folg… - maelmale : Completata la costruzione del nuovo #MurodiBerlino. Alto 5m, filo spinato e migliaia di telecamere a controllare il… - mimmolubrano1 : RT @Fincantieri: In occasione dell’annuncio della costruzione di ulteriori due navi per #ExploraJourneys, alimentate a #idrogeno, l'AD Folg… -