Elon Musk, «papà di due gemelli nati a novembre» (Di giovedì 7 luglio 2022) Secondo Business Insider, l'imprenditore avrebbe avuto i bambini con Shivon Zilis, dirigente della sua azienda Neuralink, poche settimane prima dell'arrivo del secondo figlio con l'artista Grimes. Ci sarebbero documenti che testimoniano l'istanza per l'assegnazione del cognome paterno, per adesso però nessuna conferma ufficiale

