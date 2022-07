Concorso per dirigenti scolastici. Corso preparazione: 285 ore di lezione, simulatore Edises con 14mila quiz e modulo informatica. Nuova offerta a 299 euro (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Corso è suddiviso in 9 aree tematiche, il calendario della pubblicazione e il numero di lezioni di ogni area sono disponibili nel seguente elenco. Con l'acquisto del Corso in regalo i numeri sfogliabili della rivista operativa dedicata ai dirigenti scolastici 2021 e 22. I numeri della rivista sono consultabili a fine "Area tematica 1" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 luglio 2022) Ilè suddiviso in 9 aree tematiche, il calendario della pubblicazione e il numero di lezioni di ogni area sono disponibili nel seguente elenco. Con l'acquisto delin regalo i numeri sfogliabili della rivista operativa dedicata ai2021 e 22. I numeri della rivista sono consultabili a fine "Area tematica 1" L'articolo .

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il ministero dell'Istruzione ha pubblicato il bando di concorso per la progettazione di 212 nuove scuole, obiettivo… - team_world : Vinci il concerto di Harry Styles a Torino con Harry's House: al via da domani #1luglio il concorso che ti apre le… - orizzontescuola : Concorso per dirigenti scolastici. Corso preparazione: 285 ore di lezione, simulatore Edises con 14mila quiz e modu… - orizzontescuola : Concorso a cattedra educazione motoria scuola primaria, corso di preparazione: con simulatore Edises e sconto libri… - PremiLetterari : ?? Scadenza 10/07/2022 Premio Letterario di Narrativa e Poesia La Città sul Ponte: concorso per romanzi, racconti, p… -