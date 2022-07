(Di giovedì 7 luglio 2022) ***aggiornamento del 07/07/: sul sito ufficiale del Formez sono state pubblicate le date delledelMEFper l’assunzione di 296 unità di personale non dirigenziale. Lesi svolgeranno in più regioni nei giorni 18 e 19secondo questo calendario. **aggiornamento del 07/02/: ultime ore per partecipare alMEFper l’assunzione di 296 unità di personale non dirigenziale. Il termine ultimo per inviare la propria domanda di partecipazione è fissato alle ore 14 di oggi, lunedì 7 febbraio. Scopri nei prossimi paragrafi come candidarti. *aggiornamento del 18/01/: Nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 ...

Una nostra lettrice chiede Ho superato ilordinario infanzia e nella graduatoria di merito ... Per le immissioni in ruolo occorre l'autorizzazione delLe immissioni in ruolo del personale ...Entro il mese di luglio ildovrà fornire l'autorizzazione ai posti che andranno ad immissione in ruolo per i docenti nell'...e le regioni con maggiori possibilità di assunzione da2020 ... Concorso MEF 2022, 296 posti a tempo indeterminato: prove scritte 18 e 19 luglio Assunzioni docenti per l'anno scolastico 2022/23, in arrivo l'autorizzazione del MEF relativa al contingente dei posti.Bonus 200 euro, bocciato l'emendamento a favore dei precari. Manuel Tuzi (M5S) attacca i ministri Bianchi e Franco.