Attanasio, missione del Ros in Repubblica democratica del Congo per interrogare il commando. Ma la presunta "mente" è in fuga (Di giovedì 7 luglio 2022) Come aveva anticipato ilfattoquotidiano.it, dopo oltre un anno di attesa e due rogatorie cadute nel vuoto, finalmente i Ros sono potuti partire per la Repubblica democratica del Congo, dove avranno la possibilità di interrogare gli uomini arrestati negli ultimi mesi dalle autorità Congolesi con l'accusa di essere coinvolti nel triplice omicidio costato la vita all'ambasciatore Luca Attanasio, al suo carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e all'autista del Wfp Mustapha Milambo Baguma. Certamente, è stato l'arrivo del nuovo ambasciatore Alberto Petrangeli a fornire un contributo determinante per sbloccare il dossier, incagliato da mesi in un muro di gomma fatto di ripetute promesse ma sostanziale inattività da parte delle autorità di Kinshasa. Ora, ...

