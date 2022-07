(Di mercoledì 6 luglio 2022) Milano, 6 lug. (Adnkronos) - “Oggi inauguriamo il‘Milano Innovation Hub', la nuova sede italiana disituata in viale Fulvio Testi 280/6 a Milano, a testimonianza del fatto chevuole investiredi più nel". Lo ha detto Riccardo, amministratore delegato diItalia, a margine dell'inaugurazione nuova sede italiana di, una delle aziende leader a livello globale nel settore dell'agricoltura, composta daCrop Protection eSeeds. "L'Italia - ha proseguito l'amministratore delegato diItalia - è undove l'agricoltura ha un ruolo davvero speciale, l'agroalimentare rappresenta ...

Pubblicità

telodogratis : Vanelli, ‘Syngenta investe sempre di più nel nostro Paese’ - fisco24_info : Vanelli, 'Syngenta investe sempre di più nel nostro Paese': (Adnkronos) - “Oggi inauguriamo il nostro ‘Milano Innov… - ledicoladelsud : Vanelli, ‘Syngenta investe sempre di più nel nostro Paese’ - italiaserait : Vanelli, ‘Syngenta investe sempre di più nel nostro Paese’ - LocalPage3 : Vanelli, 'Syngenta investe sempre di più nel nostro Paese' -

Il nuovo headquarter, inaugurato alla presenza del Ceo diItalia, Riccardo, del Vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo e del Presidente del Municipio IX di Milano, Anita Pirovano, si ...Riccardoè Amministratore Delegato diItalia, filiale italiana di uno dei principali player dell'agricoltura a livello globale. Nel corso dell'Assemblea è stato nominato per il ...Syngenta, tra i principali player dell'agribusiness a livello globale, lancia oggi in Italia "Obiettivo Biodiversità: una Stagione di Fotografie", un'iniziativa dedicata a tutti ...il cui benessere è strettamente legato alla biodiversità in esso contenuta “, ha commentato Riccardo Vanelli, Amministratore Delegato di Syngenta Italia. “Siamo lieti di esser parte di questa ...