Pubblicità

R__Signorelli : Al momento pare ci sia vento laterale sul ponte. Se rimane così prepariamoci a divertirci #EurosportCICLISMO - lalitapetila : RT @ComunistaRosso: aderire al patto dei BRICS che al momento è economico, ma che potrebbe diventare a breve militare, diciamo che nei pros… - Vitiello84Tony : RT @ComunistaRosso: aderire al patto dei BRICS che al momento è economico, ma che potrebbe diventare a breve militare, diciamo che nei pros… - Livia_DiGioia : RT @ComunistaRosso: aderire al patto dei BRICS che al momento è economico, ma che potrebbe diventare a breve militare, diciamo che nei pros… - ComunistaRosso : aderire al patto dei BRICS che al momento è economico, ma che potrebbe diventare a breve militare, diciamo che nei… -

TGLA7

- 'Dobbiamo essere pronti e coordinati' ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Intanto l'Europarlamento vota a favore di gas e nucleare tra le energie verdi...per Gabry Ponte Battiti Live è un modo per lasciarsi definitivamente alle spalle unmolto ...a ballare. Gabry Ponte/ Esulta e si commuove alla consolle di Battiti Live: "Ce l'... 'Prepariamoci al momento in cui Mosca interromperà le forniture di gas. Serve piano Eu' "Dobbiamo essere pronti e coordinati" ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Intanto l'Europarlamento vota a favore di gas e nucleare tra le energie verdi ...Sarà un inverno difficile. Quello che pareva un'ipotesi, sta diventando, un giorno dopo l'altro, una certezza. La guerra in Ucraina ...