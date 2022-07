I test Invalsi certificano i danni della Dad sui nostri ragazzi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un sistema scolastico fermo, che ha solo in parte mitigato i danni della pandemia e della Dad sui nostri ragazzi ma che non riesce a tornare ai livelli di preparazione e competenze del 2019. Prima del Covid e di uno choc che ha travolto milioni di studenti mettendo a nudo le debolezze della scuola italiana. L'analisi dei risultati delle prove Invalsi 2021-2022 è impietosa, anche se mostra una piccola luce in fondo al tunnel: è vero che sembra essersi arrestato il peggioramento dei risultati scolastici che era stato fotografato nel 2021 rispetto al 2019, ma il parziale sollievo vale solo per primarie e secondarie di primo grado perché nelle superiori il quadro che esce è deprimente. Una fotografia che riporta d'attualità il dibattito sulla cosiddetta dispersione ... Leggi su panorama (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un sistema scolastico fermo, che ha solo in parte mitigato ipandemia eDad suima che non riesce a tornare ai livelli di preparazione e competenze del 2019. Prima del Covid e di uno choc che ha travolto milioni di studenti mettendo a nudo le debolezzescuola italiana. L'analisi dei risultati delle prove2021-2022 è impietosa, anche se mostra una piccola luce in fondo al tunnel: è vero che sembra essersi arrestato il peggioramento dei risultati scolastici che era stato fotografato nel 2021 rispetto al 2019, ma il parziale sollievo vale solo per primarie e secondarie di primo grado perché nelle superiori il quadro che esce è deprimente. Una fotografia che riporta d'attualità il dibattito sulla cosiddetta dispersione ...

01CARLA10 : RT @rep_roma: Disastro istruzione nel Lazio, il 50 per cento degli studenti non arriva alla sufficienza. Gli impietosi dati dei test Invals… - rep_napoli : Scuola, test Invalsi: al sud risultati molto bassi in matematica (60 per cento) e italiano (50 per cento) [aggiorna… - SempreAlessia : RT @rep_roma: Disastro istruzione nel Lazio, il 50 per cento degli studenti non arriva alla sufficienza. Gli impietosi dati dei test Invals… - GiulianoRobe : RT @rep_roma: Disastro istruzione nel Lazio, il 50 per cento degli studenti non arriva alla sufficienza. Gli impietosi dati dei test Invals… - rep_roma : Disastro istruzione nel Lazio, il 50 per cento degli studenti non arriva alla sufficienza. Gli impietosi dati dei t… -