Conte, un'ora di colloquio con Draghi a Palazzo Chigi: «Restiamo al governo ma serve discontinuità» (Di mercoledì 6 luglio 2022) Incontro tra Mario Draghi e Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Il faccia a faccia tra il premier e il leader del M5S è durato un'ora e si è reso necessario dopo giorni di...

NicolaPorro : ??Ultima ora ?? #Conte conferma la rivelazione choc: '#Draghi ha chiesto a #Grillo di cacciarlo dal #M5S'. La rispost… - Ettore_Rosato : Rassegniamoci fino a quando il pres. #Draghi non troverà 20minuti per incontrare #Conte e fargli dire che hanno fat… - fattoquotidiano : Salario minimo, Conte: “Nel 2050 ci saranno 5,7 milioni di lavoratori poveri, bisogna intervenire ora” - TV7Benevento : M5S: Conte, 'noi responsabili e leali, ma ora discontinuità' - - Marco02839896 : RT @Libero_official: #Conte da #Draghi, per ora il #M5s resta nel governo. Ma nelle prossime ore tutto è possibile: cosa è accaduto all'inc… -