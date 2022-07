Pubblicità

Dondolino72 : RT @ilpost: Un aereo easyJet è stato intercettato da un caccia spagnolo a causa di un falso allarme bomba - ilpost : Un aereo easyJet è stato intercettato da un caccia spagnolo a causa di un falso allarme bomba - marilovesgr33n : @tdk20063 @Ryanair @easyJet a me non è accaduto così, mi hanno sostituito aereo con treno che mi sono dovuta andare… - tdk20063 : @marilovesgr33n @Ryanair @easyJet Perché le compagnie di bandiera di solito cancellano solo per gravi motivi. A me… - Tp24it : Trasporto aereo: il 17 luglio nuovo sciopero Easyjet, Ryanair e negli aeroporti -

MONDO - Troppi ritardi e troppe cancellazioni. Prosegue l'estate nera del trasportolow cost e, in particolare, quello di. Peter Bellew ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Chief operating officer, ufficialmente 'per perseguire altre opportunità di business' ma ...Ma senon se la passa bene, da altre parti non va meglio. In Italia, i sindacati hanno ...e "stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto...L'estate del ritorno dei viaggi internazionali sta diventando molto complicata sul fronte del trasporto aereo: solo ieri e l'altro ieri, il 3 e il 4 luglio, in tutto il mondo sono stati cancellati 3mi ...È quello che sostiene il capo di Ryanair, la principale compagnia low cost d'Europa: le tariffe economiche non sarebbero più sostenibili ...