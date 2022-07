Moto finisce contro un’auto a Peschiera Borromeo: centauro in ospedale (Di martedì 5 luglio 2022) Il 44enne è stato ricoverato al Policlinico di San Donato solo con lievi contusioni. In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente Leggi su 7giorni.info (Di martedì 5 luglio 2022) Il 44enne è stato ricoverato al Policlinico di San Donato solo con lievi contusioni. In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente

Pubblicità

GDS_it : #Palermo, c'è un video che ricostruisce l'esatta dinamica del delitto #Incontrera alla #Zisa: il killer spara a vol… - ilgix70 : RT @IlTorinista: Che poi io dico,ma ne il Comune,ne Cairo,a nessuno passa per la testa che se mai nell'ora di punta si stacca completamente… - IlTorinista : Che poi io dico,ma ne il Comune,ne Cairo,a nessuno passa per la testa che se mai nell'ora di punta si stacca comple… - sardanews : Finisce con la moto contro il guard rail: morto subito dopo il ricovero in ospedale, ferita una donna… - bornjuventino : RT @ilCittadinoLodi: La gita fuori porta finisce in ospedale per una coppia di giovani lodigiani -