Lazio, sirene inglesi per Milinkovic-Savic, l’Arsenal non molla il serbo (Di martedì 5 luglio 2022) l’Arsenal continua a seguire la pista Milinkovic-Savic. Pronta l’offerta decisiva alla Lazio per portare il serbo a Londra Sergej Milinkovic-Savic è la pedina di valore che, se ceduta, potrebbe far svoltare il calciomercato della Lazio. E sul Sergente ci sarebbe forte l’interesse dell’Arsenal. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, dopo la prima offerta di 55 milioni ritenuta troppo bassa dai biancocelesti, i Gunners sarebbero ora pronti a un rilancio decisivo. Il club londinese è in contatto costante con l’agente Kezman e ora potrebbe scendere in campo anche Milinkovic chiedendo a Lotito di abbassare leggermente la presa sulla richiesta di 65 milioni. Sarri, dal canto suo, sarebbe disposto a lasciar ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022)continua a seguire la pista. Pronta l’offerta decisiva allaper portare ila Londra Sergejè la pedina di valore che, se ceduta, potrebbe far svoltare il calciomercato della. E sul Sergente ci sarebbe forte l’interesse del. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, dopo la prima offerta di 55 milioni ritenuta troppo bassa dai biancocelesti, i Gunners sarebbero ora pronti a un rilancio decisivo. Il club londinese è in contatto costante con l’agente Kezman e ora potrebbe scendere in campo anchechiedendo a Lotito di abbassare leggermente la presa sulla richiesta di 65 milioni. Sarri, dal canto suo, sarebbe disposto a lasciar ...

Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Lazio, sirene estere per Luis Alberto: il Siviglia lo punta, servono 25 milioni - Mediagol : VIDEO Lazio, sirene estere per Luis Alberto: il Siviglia lo punta, servono 25 milioni - LALAZIOMIA : Mercato Lazio – Sirene inglesi per Ilic: il serbo è nel mirino del Brighton - cittaceleste - MondoPrimavera : Sirene di mercato estere per Mancino - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Lazio, allarme Romagnoli: sirene dalla Premier, serve un rilancio -