Traffico Roma del 04-07-2022 ore 07:30 (Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all'ascolto code per Traffico intenso entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova il raccordo in colonna mi piace sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e da Appia intenso il Traffico sul tratto Urbano della A24 concludi tra via di Tor Cervara e la tangenziale est trafficata la via Flaminia con code tra il raccordo via di Grottarossa verso il centro nuovi lavori da questa mattina sulla rete idrica in via Ardeatina con chiusura tra via di Tor Pagnotta e via del centro del Bivio nei pressi del raccordo la chiusura non coinvolgerà il porto pubblico locale per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per

