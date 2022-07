Strage Marmolada | Mario Draghi e Luca Zaia a Canazei dopo la tragedia

Pubblicità

repubblica : Strage sulla Marmolada, il clima malato divora i ghiacciai. 'Nel 2100 rischiano di sparire' - MediasetTgcom24 : Marmolada, i dispersi sono almeno 20: parenti delle vittime a Canazei #marmolada - MediasetTgcom24 : Strage sulla Marmolada, Messner: 'La montagna soffre, fa troppo caldo' #marmolada #reinholdmessner - darfil2 : RT @CremaschiG: La strage della #Marmolada, dove alla fine conteremo decine di morti, non ha nulla di fatale, non è frutto del destino, ess… - OrianaCerbone : RT @geascanca: Sidney è allagata, le strade fiumi, migliaia di sfollati. Sulla Marmolada si stacca un costone di ghiaccio centenario: una s… -

IL VERTICE SOTTO LA MONTAGNA 04 luglio 2022 16:29, Mario Draghi e Luca Zaia a Canazei dopo la tragedia - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi ...Leggi Tutto Leggi Meno Covid, scritte 'no vax' sui muri della sede della Cgil di Torino - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow IL VERTICE SOTTO LA MONTAGNA, Mario Draghi e Luca ...La strage sul ghiacciaio della Marmolada si poteva evitare L'alta quota per gli appassionati della montagna ha un'attrazione unica, che può diventare fatale se non si rispettano ...Oggi la visita del premier Mario Draghi che ha detto: "Il governa rifletta perché non accadano più cose del genere" ...