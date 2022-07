Lewis Hamilton | un personal trainer per tornare in testa | Dopo una stagione “da cani”

(Di lunedì 4 luglio 2022) Il britannico è uno dei piloti più vincenti della Formula 1. Ma laè iniziata tutt’altro che in maniera esaltante. Ma adesso le cose cambieranno… Uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Ladinon è iniziata affatto bene. Scarsi risultati in pista. Ma il nostronon si perde d’animo e continua ad allenarsi duramente. E forse con questo nuovopotràa essere quello che è sempre stato…(web source)Nei 14 anni dal suo battesimo in F1 a Melbourne nel 2007,ha gareggiato in 297 Gran Premi, vincendone 103 e godendo in tutto di 184 podi. Ha accumulato 103 pole position, 4.242,5 punti e condotto in ...

A PEREZ NON FAR SAPEREZ QUANTO È BUONA PANNA E STRAWBERREZ F1 2022, GP Gran Bretagna: l'indigestione di Checo: gara sorprendente del Luigino, che per la prima volta quest'anno riesce ...... seguito a ruota e intelligentemente da e poi da tutta la comitiva lontana più di mezzo minuto. Nella peggiore delle ipotesi, stando ai pensieri del muretto, sarebbe passato primo con ... F1, Lewis Hamilton un leone a Silverstone. Però ora si ritrova impantanato in due sequenze negative da record! Come a Monaco, Charles Leclerc paga a caro prezzo un errore del muretto Ferrari perdendo una vittoria certa a favore di Carlos Sainz ...