Guerra in Ucraina, Zelensky annuncio improvviso: cos’è successo nella notte (Di lunedì 4 luglio 2022) La Guerra in Ucraina è al 130° giorno. Le forze filorusse annunciano la presa di Lysychansk. “Siamo nel centro della città”, ha detto il leader ceceno Ramzan Kadyrov. Ma Kiev smentisce e accusa: “Le truppe di Mosca aprono il fuoco con ogni tipo di armi”. Nel corso della notte però qualcosa è cambiato. Sotto una pioggia di missili la regione di Sumy, nell’Ucraina nordorientale. Mykolaiv è ancora nel mirino. Colpita anche Pavlohrad. Nel frattempo in Russia è stato arrestato a San Pietroburgo il portiere di hockey su ghiaccio Fedotov dopo che ha firmato con la squadra Usa dei Philadelphia Flyers.



L’esercito ucraino ha annunciato il ritiro da Lysychansk, città strategica finita nelle mani della Russia, che dal suo canto ha ovviamente parlato di “grande vittoria”. Il ritiro ucraino arriva dopo settimane di aspri ... Leggi su tvzap (Di lunedì 4 luglio 2022) Lainè al 130° giorno. Le forze filorusse annunciano la presa di Lysychansk. “Siamo nel centro della città”, ha detto il leader ceceno Ramzan Kadyrov. Ma Kiev smentisce e accusa: “Le truppe di Mosca aprono il fuoco con ogni tipo di armi”. Nel corso dellaperò qualcosa è cambiato. Sotto una pioggia di missili la regione di Sumy, nell’nordorientale. Mykolaiv è ancora nel mirino. Colpita anche Pavlohrad. Nel frattempo in Russia è stato arrestato a San Pietroburgo il portiere di hockey su ghiaccio Fedotov dopo che ha firmato con la squadra Usa dei Philadelphia Flyers.L’esercito ucraino ha annunciato il ritiro da Lysychansk, città strategica finita nelle mani della Russia, che dal suo canto ha ovviamente parlato di “grande vittoria”. Il ritiro ucraino arriva dopo settimane di aspri ...

Pubblicità

riotta : La severa analisi @TheEconomist sulla guerra di attrito di #Putin #Ucraina si conclude ammonendo l'Occidente che, i… - riotta : 'La migliore strada per prevenire la prossima guerra di [Putin] è batterlo in #Ucraina oggi'. @TheEconomist… - GiovaQuez : Rizzo: 'La guerra in atto è economica. Questa guerra vede da una parte gli Usa con la loro capacità di stampare mon… - lvoir : RT @LBasemi: ???? PAZZESCO TRAVAGLIO ! DEMOLISCE COMPLETAMENTE LA NARRAZIONE ATLANTISTA RIGUARDO LA GUERRA IN UCRAINA ?? PER UNA VOLTA SI DIST… - emsiclaire5 : RT @comein1specchio: C’è chi manifesta per la pace nell’Ucraina e poi porta guerra nel cuore, in famiglia, sul lavoro, nella convivenza civ… -