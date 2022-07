Valanga di ghiaccio sulla Marmolada | diversi morti | feriti e dispersi

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 3 luglio 2022) Il bilancio è putroppo provvisorio. Al momento si contano 6, 8di cui uno grave e una decina di. Sono le vittime del crollo di un enorme seraccosecondo Gianpaolo Bottacin, assessore regionale del Veneto alla Protezione civile. Il maxi crollo è avvenuto al confine tra Trentino Alto Adige e Veneto. Un importante seracco è crollato nei pressi di Punta Rocca, lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Sette al momento i, di cui uno in gravi condizioni. I corpi delle vittime sarebbero stati estratti dalla massa dima non ancora recuperati e portati a valle. Le ricerche sono ancora in corso per verificare la presenza di altre persone. Al lavoro tutte le stazioni del soccorso alpino della ...