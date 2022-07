Pensioni, alcuni subiranno tagli del 20% quasi: a chi toccherà (Di domenica 3 luglio 2022) Il governo sta attuando dei tagli riguardo l’assegno Pensionistico che riceveranno alcuni lavoratori. Chi riceverà una pensione più bassa? I vertici dello stato italiano stanno attuando una revisione del sistema Pensionistico. Le tempistiche sono sempre più strette. A quanto pare l’attuale quota 102 il prossimo anno sarà accantonata, ma urge trovare una valida alternativa. Probabile che verrà attuata una riduzione dell’assegno delle Pensioni. riduzione della pensione nei confronti di alcuni lavoratori (Foto: Pixabay)La testata giornalistica Il sole 24 ore ha riportato la notizia secondo la quale coloro che andranno in pensione a 64 anni riceveranno un taglio Pensionistico che si aggira tra il 10 e il 18%. L’ipotesi, infatti, che si ... Leggi su vesuvius (Di domenica 3 luglio 2022) Il governo sta attuando deiriguardo l’assegnostico che riceverannolavoratori. Chi riceverà una pensione più bassa? I vertici dello stato italiano stanno attuando una revisione del sistemastico. Le tempistiche sono sempre più strette. A quanto pare l’attuale quota 102 il prossimo anno sarà accantonata, ma urge trovare una valida alternativa. Probabile che verrà attuata una riduzione dell’assegno delle. riduzione della pensione nei confronti dilavoratori (Foto: Pixabay)La testata giornalistica Il sole 24 ore ha riportato la notizia secondo la quale coloro che andranno in pensione a 64 anni riceveranno unstico che si aggira tra il 10 e il 18%. L’ipotesi, infatti, che si ...

