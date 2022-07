Numero di squadra e lode di Klopp (Di domenica 3 luglio 2022) 2022-07-03 21:04:44 Breaking news: Fabio Carvalho, domenica, è stato finalmente svelato ufficialmente come l’ultimo arrivato nella rosa dei giganti della Premier League del Liverpool. Dopo mesi di rapporti che indicavano che il prodigio portoghese fosse pronto a portare il suo talento ad Anfield, come è stato confermato poco tempo fa, in una serie di post sulle piattaforme dei social media dei Reds. “Fabio Carvalho è stato ufficialmente presentato oggi come giocatore del Liverpool dopo aver completato il suo trasferimento all’AXA Training Center”, ha rivelato una dichiarazione. Fabio Carvalho ha ufficialmente completato il suo trasferimento a #LFC — Liverpool FC (@LFC) 3 luglio 2022 Il trasferimento di Carvalho al Merseyside, ovviamente, arriva dopo che il 19enne ha suscitato attenzioni nel panorama calcistico inglese la scorsa stagione. Il talentuoso trequartista ha giocato un ... Leggi su justcalcio (Di domenica 3 luglio 2022) 2022-07-03 21:04:44 Breaking news: Fabio Carvalho, domenica, è stato finalmente svelato ufficialmente come l’ultimo arrivato nella rosa dei giganti della Premier League del Liverpool. Dopo mesi di rapporti che indicavano che il prodigio portoghese fosse pronto a portare il suo talento ad Anfield, come è stato confermato poco tempo fa, in una serie di post sulle piattaforme dei social media dei Reds. “Fabio Carvalho è stato ufficialmente presentato oggi come giocatore del Liverpool dopo aver completato il suo trasferimento all’AXA Training Center”, ha rivelato una dichiarazione. Fabio Carvalho ha ufficialmente completato il suo trasferimento a #LFC — Liverpool FC (@LFC) 3 luglio 2022 Il trasferimento di Carvalho al Merseyside, ovviamente, arriva dopo che il 19enne ha suscitato attenzioni nel panorama calcistico inglese la scorsa stagione. Il talentuoso trequartista ha giocato un ...

