Milano | riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali | via libera di Beppe Sala

(Di domenica 3 luglio 2022) Il Comune diricomincerà a riconoscere idellelesbiche e gay. Un annuncio che arriva esattamente nel giorno della parata dell’orgoglio, quando le richieste della comunità Lgbtq+ sono fieramente portate in strada, nelle piazze, in pubblico. A darne notizia è stato il sindaco, presente al corteo che si è snodato da Piazza della Repubblica all’Arco della Pace, con 300mila partecipanti all’onda arcobaleno al grido “Diritti senza conflitti“. Le Famiglie Arcobaleno all’inizio delPride 2022 con la parata LGBTQIA,(ANSA)Sul palco allestito per il grande concerto che ha infiammatofino a tarda notte, con grandi ospiti accorsi ad esibirsi in occasione del Pride, sabato 2 luglio il primo cittadino è tornato a ...

Le foto più belle del Pride 'Oggi voglio fare un piccolo annuncio. Abbiamo da venerdì riattivato il riconoscimento dei figli nati in Italia da coppie omogenitoriali. È con grande gioia che ho ... Una notizia fondamentale, in effetti, che rimarca come essere figli di due mamme o due papà, in Italia, è ancora un problema. Abbiamo, da ieri (1° luglio) riattivato il riconoscimento dei figli nati in Italia da coppie omogenitoriali.