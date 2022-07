Ius Scholae | riflessione di una prof Lettera

(Di domenica 3 luglio 2022) Inviato da Arianna Angeli - Ho imparato dal mio lavoro di insegnante che, quando si parla di diritti e quando le questioni sul diritto all'istruzione dividono la politica, come nel caso dello ius, le voci da sentire non sono tanto quelle dei politici, per cui per diritti come questi sono 30 anni che "non è il momento". L'articolo .

Agenzia_Ansa : I vescovi sostengono lo Ius scholae: 'Basta ideologie, l'Italia è cambiata'. Monsignor Perego risponde ai politici… - LegaSalvini : ++ Il Giornale: «I dati che smontano lo Ius Scholae: 'Perché la cittadinanza non serve'» ++ - LaStampa : Perego: “Lo Ius scholae è una conquista. Il Paese cambia, basta ideologie” - disinformate_it : RT @lavoceinfo: Lo ius scholae permetterebbe agli alunni stranieri nati in italia, ma anche ai nati all'estero inseriti nel sistema scolast… - annaritaventuri : Ius scholae, Renata Polverini si smarca: 'Voterò a favore, è la mia battaglia' .-tradotto:è la mia battaglia x acca… -

Sembra ragionevole: se sei nato in Italia da genitori stranieri, o se in Italia sei arrivato prima del dodicesimo anno di età, allora dopo un quinquennio a scuola puoi chiedere la cittadinanza ..."A creare contrapposizione ideologica sono proposte nei fatti ingestibili come lo, lanciato non a caso da una precisa parte politica. Non porterebbe la 'sicurezza sociale' di cui parla monsignor Gian Carlo Perego, responsabile della fondazione Migrantes della Cei'. Così ...“A creare contrapposizione ideologica sono proposte nei fatti ingestibili come lo Ius scholae, lanciato non a caso da una precisa parte politica. Non porterebbe la ‘sicurezza sociale’ di cui parla mon ...Il documento, redatto dalla Presidenza del consiglio, ricalca di fatto gli obiettvi del testo in discussione alla Camera. Magi: "La destra non più ...