(Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) –27sonoin mare dopo che unata in seguito a un tifone a Yangjiang, nel Guangdong, nel sud della. La, riferisce ‘China Daily’, era impegnata nella costruzione di un progetto di parco eolico offshore. I servizi di emergenza delle province meridionali della penisola e di Hong Kong si sono recati sul posto per partecipare ai soccorsi. Tresono state soccorse dall’elicottero di soccorso di Hong Kong. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

ledicoladelsud : Cina, affonda nave: almeno 27 persone scomparse - fisco24_info : Cina, affonda nave: almeno 27 persone scomparse: (Adnkronos) - Affondamento a causa di un tifone a Yangjiang, nel G… - LocalPage3 : Cina, affonda nave: almeno 27 persone scomparse - telodogratis : Cina, affonda nave: almeno 27 persone scomparse - italiaserait : Cina, affonda nave: almeno 27 persone scomparse -

... la cui conoscenza ed esperienzain millenni di storia. Peccato che fosse tutto un errore di traduzione , che nessuno insi prese la briga di correggere. Quando Kissinger gli chiese ...SenseTimealla Borsa di Hong Kong, perche' la scadenza del periodo di lockup post - quotazione ha ... SenseTime, considerata la principale societa' privata di intelligenza artificiale in, e' ...(Adnkronos) – Almeno 27 persone sono scomparse in mare dopo che una nave è affondata in seguito a un tifone a Yangjiang, nel Guangdong, nel sud della Cina. La nave, riferisce ‘China Daily’, era impegn ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...