Abbonamenti online, in Germania arriva il bottone di facile disdetta. Un clic al posto della comunicazione scritta che serve in Italia (Di domenica 3 luglio 2022) Offerte online: fin troppo facile accedere, quasi impossibile recedere. E' quanto hanno sperimentato finora la maggior parte degli utenti, che sanno bene quanto sia semplice impegnarsi e quanto sia invece complicato sottrarsi a un contratto stipulato in rete. Ad oggi è infatti necessaria una caccia approfondita per scovare, tra le pagine di un sito, formulari e indirizzi cui scrivere nell'attesa di una risposta. Ma le cose potrebbero presto cambiare. In Germania il legislatore ha deciso di correre ai ripari e dal primo luglio ha imposto a chi propone Abbonamenti via internet che prevedano rinnovi automatici e relativi versamenti continuativi, l'obbligo di mettere online anche un bottone di utilizzo altrettanto immediato, per disdirli.

