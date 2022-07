Traffico Roma del 02-07-2022 ore 09:30 (Di sabato 2 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto rallentamenti per Traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Laurentina e Pontina Traffico rallentato sulla stessa via Ponte tra Spinaceto e Castel di Decima verso Pomezia chiuso lo ricordiamo per verifiche su pali della telefonia pericolanti il tratto di via Labico tra Piazza Sessa Aurunca e via Gordiani in programma per domani domenica 3 luglio lavori di manutenzione straordinaria sulla rete tranviaria in viale Regina Margherita altezza incrocio con via Nomentana la linea tram 3 Sara sostituita da bus navetta sull’intero corso mentre la linea tram 19 viaggerà con busta tra Porta Maggiore Piazza Risorgimento e con Tram Tra Porta Maggiore Piazza dei Gerani per i dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews (Di sabato 2 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto rallentamenti perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Laurentina e Pontinarallentato sulla stessa via Ponte tra Spinaceto e Castel di Decima verso Pomezia chiuso lo ricordiamo per verifiche su pali della telefonia pericolanti il tratto di via Labico tra Piazza Sessa Aurunca e via Gordiani in programma per domani domenica 3 luglio lavori di manutenzione straordinaria sulla rete tranviaria in viale Regina Margherita altezza incrocio con via Nomentana la linea tram 3 Sara sostituita da bus navetta sull’intero corso mentre la linea tram 19 viaggerà con busta tra Porta Maggiore Piazza Risorgimento e con Tram Tra Porta Maggiore Piazza dei Gerani per i dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito ...

Pubblicità

in_appennino : RT muoversintoscan '? In #A1, in direzione Bologna: rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano-Sesto Fioren… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Bologna: rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e il bivio A1-V… - VAIstradeanas : 09:08 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h - LuceverdeRoma : ??#Roma - Via Ardeatina ???Dal #4luglio CHIUSURA da Via di Tor Pagnotta a Via Centro del Bivio altezza Raccordo A… - VAIstradeanas : 08:11 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -