Roma, ubriaco si aggira in centro e aggredisce un 19enne. Con un morso gli stacca un pezzo dell'orecchio (Di sabato 2 luglio 2022) Un ragazzo di diciannove anni è stato aggredito questa notte in via del Plebiscito a Roma. L'aggressore è un messicano di 20 anni che, con un morso, gli ha staccato parte di un orecchio. Secondo quanto ricostruito l'aggressore, ubriaco, ha prima creato problemi alla viabilità rallentando il traffico e ha poi colpito con un pugno l'auto guidata dal diciannovenne. Il ragazzo, a quel punto, è sceso e ha chiesto spiegazioni. Il messicano ha prima chiesto scusa e mentre tentava di abbracciare il giovane, con un gesto rapido, lo ha morso all'orecchio staccandogli un lembo di cartilagine dal lobo. La vittima è stata soccorsa e trasporta in codice giallo all'ospedale Santo Spirito. A bloccare l'aggressore sono stati i carabinieri del comando di Piazza Venezia che lo hanno arrestato con ...

