Roma, attese infinite per passaporti e carte d'identità: i cittadini non possono andare in vacanza (Di sabato 2 luglio 2022) Dopo due lunghissimi anni, finalmente si può tornare a viaggiare. Una delle esperienze più belle che per molto tempo siamo stati costretti a rinunciare. Ma non quest'anno. O almeno, non per le restrizioni. Se infatti da una parte c'è il via libera per organizzare la vacanza, dall'altra nasce il problema dei documenti. Delle attese infinite. Delle pratiche lunghissime. E del sogno delle ferie che svanisce. Leggi anche: Sky Cruise, il 'Titanic del cielo' che non atterra mai: scopriamo il nuovo aereo hotel a fusione nucleare (FOTO E VIDEO) attese lunghissime per il Passaporto Arriva il periodo delle ferie e, anche con qualche settimana di anticipo, tantissimi cittadini hanno bisogno di rinnovare il documento d'identità o di fare il passaporto. Pratiche comuni di ogni giorno. Ma in ...

