Milenkovic, Di Marzio: “Il Napoli si prepara a una eventuale partenza di Koulibaly” (Di sabato 2 luglio 2022) Milenkovic DI Marzio Koulibaly – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando di Milenkovic. Ecco quanto affermato. “Il Napoli si prepara a una eventuale partenza di Koulibaly e il sostituto potrebbe essere Milenkovic della Fiorentina. In giornata ci sono stati contatti tra il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis e l’agente del difensore Ramadani. Milenkovic però è stato già bloccato dall’Inter, ma resta da capire se la trattativa con i nerazzurri sarà finalizzata. Arrivato in Italia nel 2017 dal Partizan Belgrado, Milenkovic col passare degli anni è ... Leggi su seriea24 (Di sabato 2 luglio 2022)DI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando di. Ecco quanto affermato. “Ilsia unadie il sostituto potrebbe esseredella Fiorentina. In giornata ci sono stati contatti tra il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis e l’agente del difensore Ramadani.però è stato già bloccato dall’Inter, ma resta da capire se la trattativa con i nerazzurri sarà finalizzata. Arrivato in Italia nel 2017 dal Partizan Belgrado,col passare degli anni è ...

