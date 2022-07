Manutenzioni ordinarie dei corsi d'acqua del comprensorio Alto Valdarno - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 2 luglio 2022) Lavori nei corsi d'acqua Con il mese di luglio riprendono le Manutenzioni ordinarie dei corsi d'acqua del comprensorio Alto Valdarno. Si è concluso infatti il periodo di divieto di taglio della ... Leggi su lanazione (Di sabato 2 luglio 2022) Lavori neid'Con il mese di luglio riprendono ledeid'del. Si è concluso infatti il periodo di divieto di taglio della ...

Pubblicità

Nazione_Arezzo : Manutenzioni ordinarie dei corsi d’acqua del comprensorio Alto Valdarno - venti4ore : Manutenzioni ordinarie dei corsi d’acqua del comprensorio Alto Valdarno - linkmotorsepoca : Moto Guzzi - V 50 C - € 2400 -PROPOSTA DI VENDITA: Moto Guzzi - V 50 C -MANUTENZIONI: Manutenzioni ordinarie. Sost… - Pierdupon : @maurovanetti Acquistare dei beni , in modo particolare, beni di lusso. Permette a tante persone ( tecnici , operai… - RobertoMerlino1 : @PivaEdoardo @ClaudioPiNdArO @doopar @LegaSalvini Io ne costruirei una in cantina per ognuno favorevole. Poi se la… -