Come la siccità sta colpendo il Po? (Di sabato 2 luglio 2022) Le conseguenze della crisi climatica si fanno sentire anche nel nostro paese: ad oggi, il Po sta attraversando la peggiore crisi idrica degli ultimi 70 anni e sembra più una distesa di sabbia che un fiume. La mancanza di precipitazioni, le temperature sempre più alte e la riduzione dei ghiacciai alpini – riserve di acqua fossile – hanno fatto sì che il fiume raggiungesse livelli di secca mai visti prima. Questo rappresenta un grave problema, in quanto si rischia di compromettere gli equilibri ecosistemici e l'agricoltura si vede privata delle riserve di acqua nel periodo in cui ne ha più bisogno. Il Po è in secca: cause e conseguenze Po – Photo Credits Informazione.itLo stato di secca si sta portando avanti da gennaio a causa di un inverno privo di piogge e temperature più alte che hanno fatto sciogliere il manto nivale e compromesso i ghiacciai. Inoltre, secondo quanto riferisce ...

EnricoLetta : La #siccità, il Po senza acqua, la crisi degli agricoltori dimostrano che l’emergenza ambientale ci riguarda tutti… - AngeloCiocca : @EnricoLetta Pensiamo alla siccità,ad abbassare la bolletta di milioni di italiani? Magari anche a capire come evit… - Agenzia_Ansa : Anche il Tevere soffre per la siccità. I Radicali Italiani lanciano l'allarme: 'A Roma, fino a oggi, sono caduti 14… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: L’acqua è un bene comune e ogni coltivatore ha il dovere di averne cura e non sprecarla. I consigli di Orto da coltivare (… - Grazia1984 : RT @SPerdente: Complimenti per la scelta azzeccata del periodo che sta vivendo il paese da parte della #coop con la pubblicità sui gavetton… -