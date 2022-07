Venezia si entra con prenotazione: dal 2023 si pagherà il biglietto d’ingresso (Di venerdì 1 luglio 2022) Venezia si entra con prenotazione: dal 2023 ci sarà una vera e propria rivoluzione in particolare per i turisti ma ci sono delle buone notizie anche per i residenti che beneficeranno in qualche modo da questo nuovo provvedimento. Venezia si entra con prenotazione Novità assoluta per la città di Venezia: il Comune ha presentato il sistema integrato di prenotazione delle visite alla città che porterà entro fine anno online la piattaforma per la prenotazione delle visite alla città di Venezia. Il Comune chiarisce, subito, che la prenotazione che sarà obbligatoria per tutti i turisti che non si fermeranno a pernottare in città. A controllare gli accessi saranno addetti dello stesso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 1 luglio 2022)sicon: dalci sarà una vera e propria rivoluzione in particolare per i turisti ma ci sono delle buone notizie anche per i residenti che beneficeranno in qualche modo da questo nuovo provvedimento.siconNovità assoluta per la città di: il Comune ha presentato il sistema integrato didelle visite alla città che porterà entro fine anno online la piattaforma per ladelle visite alla città di. Il Comune chiarisce, subito, che lache sarà obbligatoria per tutti i turisti che non si fermeranno a pernottare in città. A controllare gli accessi saranno addetti dello stesso ...

