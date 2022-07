Sinner batte Isner e vola agli ottavi A Wimbledon lo aspetta Alcaraz

(Di venerdì 1 luglio 2022) Per la prima volta Jannickapprodadi finale dindo in tre set l'americano Johncol punteggio di 6-4 7-6 6-3. A 20 anni, l'altoatesino è il più giovane tennista azzurro a raggiungere un tale traguardo in un torneo del Grande Slam nell'era Open. Adessolo attende una sfida "generazionale": domenica 3 luglio affronterà il 19enne spagnolo Carlosche ha travolto 6-3 6-1 6-2 il tedesco Oscar Otte.

Perle brutte notizie arrivano solo quando guarda il tabellone. L'azzurro è collocato nella parte più ostica e si troverà davanti avversari durissimi. Agli ottavi troverà Alcaraz, che ha affronterà il 19enne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 7 del mondo e 5 del tabellone.