Roma. Assalto a un portavalori, spari in strada: ferita una guardia giurata (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma – Stamattina poco prima delle 8 un gruppo di banditi armati ha assaltato un portavalori in via Anteo in zona Casilina. Ne è nato uno scontro a fuoco tra i malviventi e le guardine giurate e una di queste ultime è stata ferita: colpita al fianco sembrerebbe. Non è, però, in pericolo di vita. Arrivati a bordo di un furgone i rapinatori, dopo aver preso del denaro si sono dileguati; mentre sul posto sono arrivati gli agenti della squadra Mobile per svolgere le indagini del caso, ricostruire l’accaduto e rintracciare i malviventi. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 1 luglio 2022)– Stamattina poco prima delle 8 un gruppo di banditi armati ha assaltato unin via Anteo in zona Casilina. Ne è nato uno scontro a fuoco tra i malviventi e le guardine giurate e una di queste ultime è stata: colpita al fianco sembrerebbe. Non è, però, in pericolo di vita. Arrivati a bordo di un furgone i rapinatori, dopo aver preso del denaro si sono dileguati; mentre sul posto sono arrivati gli agenti della squadra Mobile per svolgere le indagini del caso, ricostruire l’accaduto e rintracciare i malviventi. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. ...

