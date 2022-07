Giuseppe Conte | Draghi dietro la scissione del M5s? Ne parleremo

Pubblicità

Mov5Stelle : Se si vuole la stabilità del Governo perché allora attaccare il MoVimento 5 Stelle, che lo supporta, e Giuseppe Con… - fattoquotidiano : “Il leader M5s Giuseppe Conte per oltre un’ora al Quirinale per un colloquio con il presidente Mattarella” - fattoquotidiano : La diretta con Giuseppe Conte, Maurizio Landini, Enrico Letta [Guarda] - DessiSelvaggia : @DavideR46325615 @Loredan23086243 Caro Giuseppe Conte stai parlando al vento, con questo Governo, nn otterrai niente! - BabbaiFabry : RT @ultimora_pol: #Italia Giuseppe #Conte: 'M5S rimane al governo? Noi le decisioni le prendiamo nell'ambito di una comunità: ci sarà un co… -

Il gelo tra il leader del M5s e il premier è ancora palpabile e decisivo sarà l'incontro in programma a Palazzo Chigi lunedì ......in merito alle presunte pressioni che Grillo - così ha raccontato il garante stesso a Domenico De Masi e ai parlamentari - avrebbe ricevuto da Mario Draghi (che ha smentito) per levare...Beppe Grillo torna a graffiare. E lo fa con un post sui traditori. Un intervento non casuale, viste la modalità e la tempistica. Per capirlo basta fare un paio di passi indietro. Il garante del Movime ...Giuseppe Conte, parlando a un evento di AreaDem, a Cortona, non esclude che dietro la rottura di Luigi Di Maio con il M5s possa esserci Mario Draghi.