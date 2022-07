Come imparare l’inglese con Alexa, una nuova parola al giorno con una skill (Di venerdì 1 luglio 2022) Si può imparare l’inglese con Alexa? Forse non molti sanno che esiste una skill dell’assistente vocale di Amazon che permette di imparare una parola al giorno della lingua anglofona e dunque arricchire il proprio vocabolario, con attenzione particolare alla pronuncia. La funzione è semplice ed immediata, proprio Come impartire un apposito comando vocale. Cosa sono le skill La parola inglese del giorno è appunto una skill lanciata abbastanza di recente per l’assistente Alexa. Per chi non lo sapesse, le skill sono delle funzioni/applicazioni che possono essere utilizzate in un numero notevole di occasioni: per restare informati, per giocare, per ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Si puòcon? Forse non molti sanno che esiste unadell’assistente vocale di Amazon che permette diunaaldella lingua anglofona e dunque arricchire il proprio vocabolario, con attenzione particolare alla pronuncia. La funzione è semplice ed immediata, proprioimpartire un apposito comando vocale. Cosa sono leLainglese delè appunto unalanciata abbastanza di recente per l’assistente. Per chi non lo sapesse, lesono delle funzioni/applicazioni che possono essere utilizzate in un numero notevole di occasioni: per restare informati, per giocare, per ...

