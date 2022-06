Oroscopo Luglio | Scorpione

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 30 giugno 2022) Life&People.it 23 ottobre – 22 novembre Siete magnetici. Misteriosi. Profondi. Indagatori attenti dell’animo umano. Date retta al vostro intuito perché vi fa capire anche i non detti, ciò che gli altri nascondono. Appassionati. Combattivi. In vena di avance. Venere vi vuole affascinanti e seducenti, ma Marte è in ostile opposizione. Organizzatevi. Non accumulate troppi impegni. Non perdete la pazienza. Non partite in vacanza con esseri pedanti e asfissianti. Marte ha anche il compito di ricordarvi che se state vivendo una storia con grandi margini di miglioramento, è il caso di accelerare e di mettere qualche bel puntino sulle i. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Giugno 30, 2022 at 8:36 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then ...